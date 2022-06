Législatives : Paris divisé équitablement entre la majorité présidentielle et la Nupes

Côté Est, en plus des trois députées Nupes élues dès le premier tour que sont Danièle Obono (17e circonscription), Sarah Legrain (16e circonscription) et Sophia Chikirou (6e circonscription), six autres députés de l'alliance de gauche ont été nommés. Il s'agit d'Aymeric Caron, qui bat le député sortant Pierre-Yves Bournzael avec 51,65% des voix dans la 18e circonscription de Paris. Julien Bayou, secrétaire général d'EELV entre à l'Assemblée en remportant la 5e circonscription avec 58,05% des suffrages.

Eva Sas bat la députée sortante et figure de la Macronie Laetitia Avia dans la 8e circonscription avec 54,08% des voix. De même pour Sandrine Rousseau qui bat le député sortant La République en Marche dans la 9e circonscription avec 58,05% des voix. Enfin, le candidat de la Nupes Rodrigo Arenas est élu dans la 10e circonscription de Paris avec 54,43% des suffrages contre Ensemble !. Dans la 15e circonscription, qui voyait s'opposer une candidate LFI-Nupes, Danielle Simonnet à une candidate du Parti socialiste ,Lamia El Aaraje, c'est aussi la candidate de la Nupes qui s'impose avec 58,45% des voix.