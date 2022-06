Législatives : plus d'1,2 million de votes blancs au second tour, en légère baisse par rapport à 2017

Ce résultat accuse même un léger repli par rapport au second tour de 2017. À l'époque, plus de 1,4 million d'électeurs avaient choisi le vote blanc, soit 2,98% des inscrits et 6,99% des votants.

Lors des législatives de 2012, plus de 923.000 électeurs avaient voté blanc ou nul, soit 2,14% des inscrits de l'époque, et 3,85% des votants, mais le vote blanc ne faisait pas l'objet à l'époque d'un décompte spécifique.