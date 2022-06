Législatives : quelles sont les projections en sièges à l'Assemblée nationale ?

À quoi va ressembler l'Assemblée nationale après le second tour des législatives, ce dimanche 19 juin ? Alors que la totalité des bulletins de vote n'a pas encore été décomptée, les premiers chiffres montrent une percée historique de l'extrême droite dans le scrutin, et la fin de la majorité absolue pour Emmanuel Macron. Des projections établies par Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI.