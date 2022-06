Législatives : Roselyne Bachelot appelle les Républicains à "voter pour la majorité présidentielle"

D'après elle, voter pour la majorité présidentielle permet de faire barrage aux candidats de la Nupes, dont le projet est "antinomique" au programme porté par Valérie Pécresse dans la course à l'Élysée. "Elle souhaitait que les finances publiques reviennent dans les clous et que l'on combatte les déficits, (mais) ils s'apprêtent à laisser (le pouvoir à) une coalition qui préconise 300 milliards de dépenses pérennes et la sortie de l'Europe", déplore Roselyne Bachelot.

Même s'ils figureront dans l'opposition, les députés LR "peuvent se retrouver sur des valeurs communes" avec la majorité, poursuit-elle. "Je le dis à mes amis des Républicains : on ne vous demande pas d'abdiquer vos valeurs en votant pour Ensemble, vous aurez votre mot à dire. J'aime cette politique où nous pouvons nous retrouver autour de projets."