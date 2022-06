Résultats législatives 2022 : Marine Le Pen promet "une opposition ferme, mais responsable"

"Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique", a-t-elle ajouté. Fort de ce résultat, Marine Le Pen a adressé "toute sa gratitude aux électeurs qui lui ont accordé leur confiance", lançant à leur intention : "Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuses des institutions et toujours constructive. Notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français."