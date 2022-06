Législatives : 52,49%, une abstention record au premier tour

Les électeurs ont boudé les urnes, ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives. La majorité présidentielle (25,75%) ainsi que la Nupes (25,66%), arrivés en première et en deuxième position, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l’Intérieur, ont une semaine pour conjurer l'abstention et le désintérêt des Français, qui a atteint un nouveau record à 52,49%, dépassant celui de 2017 (51,3%).

Depuis la mise en place du quinquennat en France (2002) et la modification du calendrier électoral qui fait se succéder l’élection présidentielle et les élections législatives, le taux d’abstention relevé après le premier tour des législatives n’a jamais cessé d'augmenter, passant de 35,58% à 52,49% en 2022. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, l’abstention a fortement augmenté, entre 2017 et 2022, dans la région des Pays de la Loire, en Corse, dans le département du Loir-et-Cher et celui des Deux-Sèvres.