Législatives : la débâcle des candidats complotistes et anti-vaccin

Pour un certain nombre d'autres candidats issus des sphères complotistes ou anti-vaccin, ce scrutin était le premier. À l'instar d'Olivier Rohaut, qu'on retrouve sous le surnom "Oliv Oliv" sur les réseaux sociaux. Membre historique du mouvement des Gilets jaunes, puis participant actif aux manifestations contre le pass sanitaire, il expliquait se présenter après avoir réalisé qu'il "ne suffit plus d'aller dans la rue, il faut s'engager et proposer". Une proposition qui n'a pas séduit les électeurs de la 4ᵉ circonscription du Loiret. S'il partage des fausses informations à plus de 276.000 abonnés sur Facebook, "Oliv Oliv" n'a recueilli que 1178 voix (3,37%).

D’autres membres de cette sphère peinent à dépasser le seuil du 1%. C'est le cas d'Alexandre Juving-Brunet, inconnu du grand public qui a surfé sur la crise sanitaire pour se forger une notoriété. L'ancien capitaine de gendarmerie, qui expliquait à ses 35.000 abonnés qu'Emmanuel Macron est un "agent de puissances étrangères privées", que le vaccin contre le Covid-19 est "de la merde" ou encore que la France héberge une "cinquième colonne islamiste", a récolté moins de 500 voix (0,52%) dans la 2e circonscription du Var. Celui qui voulait "donner un coup de pied dans la fourmilière à l’Assemblée nationale" repart donc en dixième position. Idem pour Amine Umlil. Anti-vaccin longtemps resté dans l'ombre, il est la nouvelle star des sphères complotistes après avoir été auditionné au Sénat dans le cadre de l'enquête sur les effets secondaires des vaccins. Opposé à l'obligation vaccinale, il se présentait sous l'étiquette Debout la France. Une marque de soutien de la part de Nicolas Dupont-Aignan qui ne lui aura pas permis de dépasser le second tour, loin de là. Avec 630 bulletins en sa faveur, il n'a récolté que 1,30% des voix.