Législatives : 3, 4 ou 19 voix d’écart… Peut il y avoir recomptage en cas de résultat très serré ?

Lors du dépouillement, les scrutateurs comptent les bulletins, les cachètent par paquet de 100 (les "enveloppes de centaine") puis signent et remettent leurs feuilles de pointage, ainsi que tous les bulletins "dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée", dispose l’article R67 du code électoral. Ces feuilles de pointage et les bulletins suspects sont joints au procès-verbal. Les autres bulletins validés par le bureau de vote sont "détruits en présence des électeurs" à l’issue du dépouillement, selon l’article R68. Après ces opérations, tout recomptage est donc inenvisageable.

En revanche, une commission de recensement peut se réunir. Elle peut décider d'additionner de nouveau les résultats inscrits dans les PV et de rectifier le cas échéant "le nombre de votes nuls, blancs et de suffrages recueillis par chaque candidat", d’après le ministère de l’Intérieur. Elle rédige ensuite "un procès-verbal des opérations de recensement général". Les candidats sont autorisés à consulter ces PV de recensement dans les dix jours suivant les résultats et, "s’ils estiment qu'une erreur est survenue au niveau du décompte des voix", peuvent former un recours devant le Conseil constitutionnel dans le même délai.