Résultats élections législatives : Elisabeth Borne appelle les abstentionnistes à "faire entendre leur voix dimanche prochain"

"A celles et ceux qui se sont abstenus, je veux dire ce soir de croire dans la force de leur vote et de faire entendre leur voix dimanche prochain (...) Nous avons une semaine pour convaincre, une semaine pour obtenir une majorité forte et claire. Seule cette majorité nous permettra de répondre aux urgences qui pèsent sur le quotidien des Français et de relever les défis d’avenir", a insisté la cheffe du gouvernement. "Nous ne pouvons pas prendre le risque de l’instabilité et des approximations. Face aux extrêmes, nous seuls portons un sujet de cohérence, de clarté et de responsabilité."