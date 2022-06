Législatives : élus, ces ministres sauvent leur place au gouvernement

Il fallait être élu pour sauver sa place au sein du gouvernement. Trois ministres et secrétaires d'Etat ont échoué : Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin. Elles devront toutes les trois démissionner. Mais les autres, en remportant leur duel du second tour des élections législatives dans leur circonscription, ont gagné le droit de poursuivre leur aventure dans leurs ministères.

Clément Beaune et Stanislas Guerini ont sauvé leur peau de justesse à Paris, le premier recueillant 50,73% des voix et le second 51%. La Première ministre Elisabeth Borne, élue avec 52,46% des voix, a également eu du mal à l'emporter.