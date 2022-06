Jean-Luc Mélenchon, atout et talon d’Achille de la Nupes

Ce lundi, face à des candidats de la majorité, la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne a qualifié Jean-Luc Mélenchon, qui "prétend vouloir être Premier ministre", de "premier menteur". "Dès hier, Jean-Luc Mélenchon a montré à nouveau ses pires travers : quand il n’est pas en tête, il accuse les chiffres", a-t-elle regretté, allusion au fait que la Nupes accuse l'Intérieur de ne pas avoir comptabilisé sous son étiquette tous les candidats qu'elle avait investis, minimisant ainsi son résultat. Selon Elisabeth Borne, "quand on ment à ce point aux Français, on ne les respecte pas". "Quand on est prêts à toutes les contre-vérités et toutes les compromissions pour atteindre le pouvoir, on ne peut pas laisser passer", a-t-elle encore exhorté.

Avec Jean-Luc Mélenchon, la majorité a trouvé le bouc-émissaire parfait pour mobiliser les électeurs de droite et les enjoindre de voter pour leur candidat dans les circonscriptions dans lesquelles auront lieu des duels entre Ensemble! et la Nupes. Une manière facile d'obtenir le report de voix qui devrait permettre au camp présidentiel de remporter plus de sièges que ses adversaires dimanche prochain, malgré des scores quasi similaires au premier tour.