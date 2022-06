Législatives : le RN remporte 100 % des circonscriptions dans au moins 4 départements

Le RN exulte. Au soir du second tour des élections législatives, entre 85 et 90 sièges vont lui échoir, un score historique pour le parti d'extrême droite, qui n'avait jamais fait entrer autant de députés à l'Assemblée, y compris en 1986 (35 sièges). Une victoire dont s'est réjouie Marine Le Pen dimanche, rappelant que son nouveau groupe était "de loin le plus nombreux de l’histoire" du parti.