Législatives : Les Républicains, futurs arbitres de l'Assemblée nationale

Le président de la République n'ayant pas réussi à faire élire assez de parlementaires pour s'assurer la majorité absolue, il devra trouver des alliés dans les groupes d'opposition s'il veut être sûr de faire passer les textes et les réformes qu'il souhaite sans que ses adversaires ne s'unissent pour les bloquer. Et c'est sur sa droite que le chef de l'État a le plus de chances de trouver de l'aide. "On a toujours eu la main tendue. Que ce soit LR ou les socialistes modérés, on a réussi à embarquer un certain nombre d'amendements. Faut-il le faire plus ? Certainement. Est-ce le message de ce soir ? Très certainement", a déclaré sur France 2 la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire.

La ligne officielle du parti est de ne pas céder à ces futurs appels du pied, le président Christian Jacob l'a rappelé ce dimanche soir après l'annonce des résultats. "Nous avons fait campagne dans l’opposition, nous sommes dans l’opposition et nous resterons dans l’opposition. Les choses sont très claires, ce sera comme nous l’avons toujours fait une opposition constructive, mais une vraie opposition à Emmanuel Macron", a-t-il déclaré. Il l'avait déjà assuré à l'issue du premier tour.

Sur TF1, la maire du 7e arrondissement de Paris Rachida Dati a assuré que son parti continuerait à agir en responsabilité. "Nous sommes un parti de gouvernement, de responsabilité : s’il y a des réformes qui vont dans le bon sens, on vote ; si ça ne va pas, on amende." "On ne sera pas une opposition bête et méchante mais il n'y a aucune raison qu'on aille sauver la peau d'Emmanuel Macron", a affirmé sur France 2 Aurélien Pradié pour qui "la jeune génération ne revient pas à l'Assemblée pour enfiler des perles".