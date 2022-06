Législatives : les cinq enseignements de ces élections choc

Certes, la majorité sortante arrive en tête de ce second tour des élections législatives. Mais loin des 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Le camp d'Emmanuel Macron recule face aux bons résultats de l'alliance de gauche et du Rassemblement national, qui formeront une opposition puissante. Selon les premières estimations, la coalition présidentielle obtiendrait entre 230 et 240 députés, la Nupes 165 à 175, le Rassemblement national 80 à 85 et Les Républicains 62 à 68. Voici ce qu'il faut retenir du second tour de ces élections législatives.