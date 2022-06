Législatives : y a-t-il eu un "report massif" des électeurs de la Nupes vers le RN (et inversement) ?

Maintenant, regardons les 271 duels opposant la coalition présidentielle Ensemble à l'alliance de gauche Nupes du second tour : parmi eux, 177 ont été gagnés par le camp présidentiel et les 94 autres par la Nupes. D’après ce même sondage, les électeurs du RN du premier tour ont été 51% à s’abstenir au second dans ces circonscriptions, 25% à voter pour le candidat d’Ensemble et 24% pour celui de la Nupes. Ils ont donc été presque autant à voter pour la majorité que pour la coalition de gauche.

Et si l’on va plus loin et que l’on regarde les comportements des électeurs de la majorité, confrontés à un second tour entre la Nupes et le RN, le schéma n’est pas si différent. Dans cette situation, 48% des électeurs d’Ensemble n’ont pas voté au second tour, 34% ont voté pour la Nupes et 18% pour le RN. Du côté d’Ipsos, les estimations, décryptées par Brice Teinturier, varient cependant : en cas de duel Nupes-RN, les électeurs de la majorité ont été 72% à s’abstenir, 16% à voter pour la Nupes et 12% pour le RN.