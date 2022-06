Résultats législatives 2022 : Danielle Simonnet en tête dans la 15e circonscription de Paris

Pour rappel, pour se qualifier au second tour des élections législatives, il fallait rassembler les suffrages de plus de 12,5% des électeurs inscrits (et non des votants). Si un seul candidat a rempli cette condition, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui s'est également maintenu au second tour. Et si aucun n'y est parvenu, les deux candidats arrivés en tête se sont qualifiés.