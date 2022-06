Législatives : l'abstention très forte dans les tranches d'âge les plus jeunes

L'étude s'arrête également sur le profil des votants. Selon elle, la Nupes recueille la majorité des votes des plus jeunes. 42% des 18-24 ans glisseraient un bulletin Nupes dans l'urne et les 25-34 ans seraient 36%. Pour les 18-24 ans, le vote le plus attractif ensuite est celui pour Ensemble ! (18%), alors que c'est le Rassemblement National pour les 25-34 ans (23%).

Concernant les autres classes d'âge, c'est le camp présidentiel qui rassemble le plus de vote avec 28% des suffrages des plus de 35 ans. Ensemble ! attire particulièrement les plus de 65 ans puisqu'il obtient 36% des voix, soit le pourcentage le plus important dans cette catégorie d'âge. La Nupes est cependant aussi plébiscité par les 35-49 ans et les 50-64 ans puisque l'alliance de la gauche obtient respectivement 28% et 25% des suffrages, selon Ifop-Fiducial.