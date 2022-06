Législatives 2022 : la députée antivax Martine Wonner battue au premier tour

Martine Wonner s'est faite connaître dans l'hémicycle pour ses positions proches des sphères antivax et complotistes. Elle avait notamment apporté son soutien à Didier Raoult et au traitement contre le covid de l’hydroxychloroquine. Des positions qui lui ont d'ailleurs valu d'être exclue du groupe LaREM, auquel elle appartenait depuis 2017. Elle avait ensuite rejoint le groupe "Libertés et Territoires" avant de le quitter et de siéger à l'Assemblée sous l'étiquette "Régions et peuples solidaires". En septembre 2021, la psychiatre de profession avait créé son propre parti, "Ensemble pour les libertés".

Désormais, c'est à ce parti politique que la députée éliminée souhaite se consacrer. "Je vais passer du temps à consolider mon parti. La vie continue", a-t-elle indiqué sur France 3, au soir du premier tour. Jugeant son résultat "très décevant", Martine Wonner l'a expliqué par le fait que "les personnes ne votent pas pour les candidats mais pour les partis".