Législatives 2022 : Marine Le Pen appelle "tous ses électeurs à confirmer et amplifier leur vote" au 2e tour

Pour autant, Marine Le Pen est apparue satisfaite des premières estimations, "en progression de 7 points par rapport à 2017". "Je tiens à estimer ma plus sincère gratitude à tous les électeurs nationaux qui dès le premier tour ont fait confiance aux candidats du Rassemblement national", a-t-elle remercié, citant notamment la 3e circonscription de la Guadeloupe où le RN est arrivé en tête, devant le député sortant.

Face aux probables nombreux seconds tours qui vont opposer l'alliance de la gauche, de la Nupes au camp présidentiel Ensemble !, Marine Le Pen a expliqué que les Français devaient s'abstenir. "J'invite à ne pas choisir entre ceux qui veulent vous priver de vos droits ou ceux qui veulent vous priver de vos biens", a-t-elle déclaré. Les critiques ont cependant été très fortes à l'encontre d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen a par conséquent affirmé qu'il ne devait pas disposer d'une majorité absolue "dont il abusera pour appliquer ses méthodes auto-centrées et brutales et nous imposer son projet anti-social."