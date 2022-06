Législatives : le RN appelle à ne pas choisir en cas du duel entre des candidats Ensemble! et Nupes

Quelle consigne de vote dans les circonscriptions où le Rassemblement national ne sera pas présent au second tour des élections législatives ? Marine Le Pen a répondu, ce dimanche, dans une déclaration effectuée dans sa circonscription du Pas-de-Calais peu après 20 heures. "Dans les circonscriptions qui voient au second tour un duel entre La République en marche et la Nupes, j’invite les électeurs à ne pas choisir entre les destructeurs d’en haut (Ensemble ! ndlr) et les destructeurs d’en bas (Nupes, ndlr), à ne pas choisir entre ceux qui veulent vous priver de vos droits et ceux qui veulent vous priver de vos biens", a déclaré l'ex-candidate à la présidentielle.