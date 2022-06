Législatives : Marine Le Pen peut espérer un groupe RN à l’Assemblée

Malgré tout, Marine Le Pen peut espérer la formation d'un groupe RN à l'Assemblée nationale. Selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria, la formation politique de Marine Le Pen peut espérer viser entre 20 et 45 sièges à l'Assemblée nationale. Le parti serait qualifié pour le second tour dans au moins 200 circonscriptions. Le seuil pour former un groupe politique étant fixé à 15 sièges, le RN est censé pouvoir siéger à l'Assemblée à l'inverse d'Eric Zemmour qui, avec son parti Reconquête!, a totalisé un score de 4,1%.

Pour conclure, Marine Le Pen a incité les électeurs à ne pas choisir entre "le pire et le pire" dans les circonscriptions où s’affronteront les candidats d’Ensemble! et de la Nupes. "La France n'est ni une salle de marché, ni une ZAD", a-t-elle tonné. Dans les consignes de vote qu'elle a pu donner, dans le cas où les candidats Ensemble! affronteraient une autre formation, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a indiqué qu'elle laissait à ses sympathisants le choix de voter pour le candidat qui leur paraît le plus "patriote".