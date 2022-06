Pourquoi Edouard Philippe et les alliés d'Emmanuel Macron joueront un rôle central à l'Assemblée nationale

À l'issue du second tour des élections législatives, 275 à 310 sièges sont promis à la coalition gouvernementale Ensemble! à l'Assemblée nationale. Mais cela comprend les futurs députés LaREM, Horizons et Modem. Le parti du président de la République devrait donc bénéficier de la majorité absolue (289 députés) seulement avec l'aide de ses alliés, notamment de son ancien Premier ministre Edouard Philippe. Ce qui ne lui facilitera pas la tache pour gouverner et faire voter ses lois.