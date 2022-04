Présidentielle : comment la réforme des retraites empoisonne la campagne d'Emmanuel Macron

S'il fallait ne retenir qu'une mesure du programme d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites serait sans doute tout en haut de la pile. Lundi 11 avril, pour son premier déplacement de l'entre-deux-tours, dans les Hauts-de-France, le report de l'âge légal de départ à la retraite était dans les bouches de tous les Français venus à sa rencontre. Si le président-candidat est arrivé en tête au premier tour, cette mesure divise et crispe les électeurs de gauche, dont Emmanuel Macron a pourtant besoin pour battre Marine Le Pen.

Contrairement à 2017, Emmanuel Macron entend repousser l'âge de départ, pour le porter progressivement à 65 ans en 2030. "Si on ne dit que ça, c'est sûr que ça ne marche pas", a admis, lundi, le candidat depuis Denain (Nord). Selon lui, travailler plus longtemps doit surtout permettre de financer des "avancées sociales", comme "la retraite minimale à 1100 euros, la réindexation de toutes les pensions dès cet été", mais aussi "la prise en compte individualisée des métiers pénibles et des carrières longues et fracturées".