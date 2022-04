Présidentielle : la presse lance le "match retour" entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

La présidentielle française s'invite aussi en Une de la presse britannique. The Guardian titre sobrement sur l'affrontement Macron-Le Pen "pour le futur de la France", tandis que le Financial Times évoque la "poussée tardive" de la candidate du Rassemblement national pour se hisser au second tour. En Espagne, El Pais estime que Macron a "résisté", quand la Belgique et le journal Le soir rappellent 2017 : "Comme on se retrouve".