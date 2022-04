Présidentielle : Marine Le Pen propose d'instaurer un septennat non renouvelable

Pour Émeric Bréhier, directeur de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean-Jaurès, instaurer un septennat non renouvelable représenterait un "changement de régime". "Le lieu du pouvoir ne serait plus à l'Élysée, puisque le président ne pourrait plus être réélu", juge-t-il auprès de TF1info. "Une personne élue pour sept ans sans pouvoir demander un renouvellement de bail à ses concitoyens ne peut pas tenir une majorité parlementaire et un Premier ministre. C'est souvent une proposition avancée par ceux qui, de près ou de loin, n'ont jamais vraiment accepté l'élection du président de la République au suffrage universel et le fait que ce soit l'élection reine de la Ve République."