Sur 57% des bulletins de vote dépouillés, la candidate était donc toujours en tête de ce premier tour avec 27,27% des suffrages exprimés, devant Emmanuel Macron (26,81%). À 10h28, alors que 60% des votes avaient été dépouillés et communiqués par l’Intérieur, Ria Novosti communiquait toujours sur la victoire de Marine Le Pen à plus de 27% des voix. Ce n’est qu’à partir de 65% des votes dépouillés qu’Emmanuel Macron est passé en tête. Et que le média russe s’est conformé aux résultats officiels, donnant le président sortant premier du scrutin à 10h38.