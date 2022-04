Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur les retraites ?

De son côté, Marine Le Pen promet de mettre en place un système progressif au sein duquel les Français entrés dans la vie active avant l'âge de 20 ans pourraient partir à la retraite à 60 ans, après avoir cotisé durant 40 annuités. Ceux commençant à travailler entre 20 et 24 ans auront également un avantage, assure-t-elle. Pour les autres, pas de changement : 62 ans. Son principe : "plus on a commencé à travailler tôt, plus il faut partir à un âge raisonnable à la retraite."