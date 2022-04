Marine Le Pen mise sur le thème de la démocratie pour draguer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon

Aussi, si Marine Le Pen a choisi Vernon comme destination ce mardi, c'est parce qu'il s'agit de la commune dont a été maire le ministre des Outre-mer et copilote de la campagne d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu. La candidate du Rassemblement national ne manquera pas de rappeler que le chef de l'État n'a pas tenu ses promesses en matière de démocratie et de réforme institutionnelle. Un an après le début de son quinquennat, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, Emmanuel Macron s'était donné "un an" pour "changer les institutions", notamment en introduisant une dose de proportionnelle, limitant à trois les mandats des élus dans le temps ou baissant d'un tiers le nombre de députés et de sénateurs.

Lors de la présentation de son programme 2022, le président-candidat a annoncé la création d'une "commission transpartisane" pour "faire cheminer cette réforme". "Nos institutions en ont besoin. Je n'ai pas changé de conviction", a-t-il assuré. Sur le modèle de la convention citoyenne pour le climat, il a également annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie.