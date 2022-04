Résultats présidentielle 2022 : après la défaite de Marine Le Pen, Éric Zemmour appelle à la "première coalition des droites"

Pour cela, Éric Zemmour se focalise sur les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. "Il ne peut y avoir de victoire électorale sans alliance entre toutes les droites", estime-t-il. "Les élections législatives voient déjà la constitution de deux grands blocs politiques autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, l'un macroniste, l'autre islamo-gauchiste. Deux blocs qui s'organisent, se rassemblent et s'apprêtent à s'affronter dans un match qui n'aura qu'un seul perdant : la France."

Face à ces "deux blocs", Éric Zemmour appelle "à une union" du "camp national". "Nous devons oublier nos querelles et unir nos forces, c'est possible, indispensable, c'est notre devoir", poursuit-il. "Bâtissons au plus vite la première coalition des droites et des patriotes pour que les élus Reconquête!, du Rassemblement national, de Debout la France et ceux des Républicains qui ne veulent pas se rallier à Emmanuel Macron aient une chance de peser, voire de dominer dans la prochaine Assemblée. Notre coalition n'est pas une option, elle est une nécessité."