Après sa défaite à la présidentielle, quel avenir pour Marine Le Pen ?

Elle a promis de poursuivre son "engagement pour la France et les Français". Ce dimanche 24 avril au soir de sa défaite au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a donné quelques indices sur son futur politique. La députée du Nord a notamment indiqué qu'elle s'engagerait dans la bataille pour les élections législatives, qui auront lieu les 12 et 19 juin.