Résultats présidentielle 2022 - "C'était pas loin !" : la folle soirée des partisans de Mélenchon

Les commentateurs politiques se projettent déjà sur le second tour, qui doit opposer Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Mais au fil de la soirée, les chiffres réels qui remontent des bureaux de vote vont resserrer peu à peu l'écart entre le candidat de LFI et celle du RN, contredisant les projections. Au Cirque d'Hiver, les militants estiment qu'il est trop tôt pour partir, et qu'il faut encore y croire. L'écart descend jusqu'à 0,8% dans les nouvelles estimations. Quelques millions de voix séparent encore les deux prétendants à un affrontement avec le président sortant, mais les résultats des grandes villes se font attendre - et traditionnellement, ils sont très peu portés sur l'extrême droite.