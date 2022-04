Présidentielle : comment va se dérouler l'investiture d'Emmanuel Macron après sa réélection ?

Après l'élection, "il ne va pas se passer grand-chose", prévient auprès de l'AFP le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille. Mercredi 27 avril, les résultats de l’élection seront proclamés officiellement par le Président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Ensuite, la date limite pour la passation de pouvoir, symbolisée par une cérémonie d'investiture, est fixée au 14 mai, comme l'indiquait il y a quelques jours le porte-parole du gouvernement. Le premier mandat du président expirera la veille, le 13 mai.

Cette investiture est une obligation institutionnelle dont le président réélu peut choisir la date exacte. Selon son entourage, au vu du contexte international, il pourrait préférer être réinvesti avant le 9 mai, date du "jour de la victoire" de la Seconde guerre mondiale en Russie, commémoration que Vladimir Poutine pourrait vouloir marquer par une offensive d'ampleur en Ukraine. Mais ces indications ont été transmises avant le scrutin. L'équipe d'Emmanuel Macron précisait que ces dates n'étaient pas encore fixées et dépendaient de l'écart dont il allait disposer ce dimanche. S'il est serré, la pression sera plus forte pour agir plus vite et lancer "un message d'unité", estime-t-on de même source.