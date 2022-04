Résultats présidentielle 2022 : des manifestations anti-Macron à Paris et en province

La manifestation était d'abord plutôt bon enfant. Des chants comme "On est là, même si Macron ne le veut pas, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, on est là" ont résonné. La statue de la République a été taguée "Le monde brûle".

Néanmoins, la police a mené une première charge, alors que les manifestants semblaient envisager de quitter la place, indique France Bleu. Le cortège a finalement été dispersé par la gendarmerie, à l'aide de gaz lacrymogènes.