Résultats présidentielle 2022 : Macron, Le Pen, Mélenchon... Font-ils mieux qu'en 2017 ?

De l'autre côté de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas pu se qualifier au second tour, n'a pas à rougir. En 2017, le candidat de la France Insoumise avait obtenu 20%, avec 7,2 millions des voix. Cinq plus tard, il faut ajouter 500.000 voix de plus : Jean-Luc Mélenchon a accaparé 21,9% des suffrages et 7,7 millions des voix des Français.

Mais certains, ou plutôt certaines, n'ont pas réussi cet exploit. Avec 4,78% des voix exprimées au premier tour, la candidate des Républicains Valérie Pécresse a dû assumer une défaite historique en ne séduisant qu'1,6 million de personnes. Soit quatre fois moins que son prédécesseur François Fillon, arrivé troisième au suffrage de 2017, avec 7,2 millions de voix. Très loin de la qualification, la présidente de l'Île-de-France, elle, se trouve à la cinquième place, une place que la droite n'avait encore jamais connue.