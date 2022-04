"Soulagement" et "inquiétude" en Une de la presse après la réélection d'Emmanuel Macron

Outre-Atlantique, le New York Times a toutefois trouvé une raison de se réjouir. Avec ces résultats au second tour, "la France a rejeté une candidate hostile à l’Otan, à l’Union européenne, aux États-Unis, et à ses valeurs fondamentales", commente le quotidien, au moment où les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine.