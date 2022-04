Présidentielle : les syndicats et le patronat saluent la victoire d’Emmanuel Macron et s’inquiètent du score de Marine Le Pen

Pour Laurent Escure, de l’UNSA, ce succès est à nuancer. Les jeunes n’ont pas voté en grande majorité pour le président de la République : "La République est sauve. Et combattre pour la justice sociale dans un cadre démocratique reste possible. Mais un vote pour la République qui n'est majoritaire que chez les plus anciens et plus favorisés doit interroger tous les démocrates".

Du côté du patronat, les propos qui ont été tenus après la réélection d’Emmanuel Macron ont été plutôt positifs. François Asselin, président de la Confédération des PME, a salué auprès de l'AFP la réélection d'Emmanuel Macron, notant "un score plutôt meilleur que ce qu'on aurait pu imaginer pour Emmanuel Macron, réélu avec environ 58% des voix".