Élection présidentielle : quel est le profil des abstentionnistes ?

Quant à leur profil sociologique, on compte bien plus de jeunes chez les abstentionnistes que chez les autres, un constat qui se confirme d'élection en élection : 30% d'entre eux ont moins de 35 ans, soit huit points de plus que chez les votants. Parmi cette tranche d'âge, ce sont surtout les 25-34 ans qui ont refusé de glisser un bulletin dans l'urne. Par ailleurs, les femmes ont été légèrement plus représentées parmi les abstentionnistes : elles comptent pour 55% d'entre eux, contre 51% pour les votants.

Sur le volet des professions, les travailleurs de catégorie populaire sont les plus nombreux parmi les abstentionnistes. Sur 57% d'actifs, on relève 28% d'ouvriers et employés, contre 15% de catégories supérieures (cadres, artisans et commerçants) et 15% de professions intermédiaires. Mais la composition sociologique des votants est quasi similaire pour chacune de ces entrées, à un point près. Et la surreprésentation des catégories populaires dans les deux cas s'explique par un nombre d'ouvriers et d'employés plus important en France que des autres catégories d'actifs.

Par ailleurs, la proportion de chômeurs d'un côté comme de l'autre est aussi presque identique : 7% chez les abstentionnistes, 5% chez les votants. Quant aux diplômes, les profils semblent également proches entre les deux catégories : chez les votants comme chez les abstentionnistes, 45% des électeurs ont un niveau supérieur au baccalauréat. Seule nuance, du côté de ceux qui ont voté, on retrouve davantage de personnes n'ayant pas obtenu le bac, tandis que chez les abstentionnistes, ceux qui ont seulement le diplôme sans poursuivre leurs études sont plus nombreux.