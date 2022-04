Résultats présidentielle 2022 : Emmanuel Macron réélu, qui aimeriez-vous voir dans son gouvernement ?

En revanche, parmi les autres ministres en poste, les Français ne souhaitent pas la reconduction d'Olivier Véran (48% de non), bousculé par la gestion de la crise sanitaire, de Roselyne Bachelot (51% de non), de Gérald Darmanin (54% de non), d'Eric Dupond-Moretti (57% de non), de Jean-Michel Blanquer (57% de non), qui a fait l'objet de nombreuses critiques, ou encore de Marlène Schiappa (61% de non).