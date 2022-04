Présidentielle 2022, second tour : 12 millions de Français ont voté Marine Le Pen

C’est Jean-Marie Le Pen, co-fondateur du Front national, qui a été le premier à représenter le parti à une élection présidentielle, en 1974. Il n’avait recueilli que 0,75% des suffrages, ce qui représentait à l’époque 190.921 électeurs. Le FN n’a présenté aucun candidat en 1981 et en 1988, le père de Marine Le Pen avait obtenu 14,39% des voix au premier tour (4.375.894 personnes). Il améliora de peu son score en 1995 (15%, 4.570.838 électeurs).

En 2002, il réussit à se qualifier pour le second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac, en obtenant 16,86% des voix au premier tour (4.804.713 électeurs) et 17,79% au second tour. En 2007, pour sa dernière participation à une élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen ne récolte que 10,44% des suffrages (3.834.530 électeurs).