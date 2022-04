Résultats présidentielle 2022 : Marine Le Pen, le troisième plafond de verre

Un score historiquement haut pour le Rassemblement national (ex-Front national), mais qui ne suffit pas à franchir le pas. Qualifiée au second tour avec un peu plus de 23% des voix, Marine Le Pen a presque doublé son score du premier tour ce dimanche, créditée de 42% des suffrages, selon notre partenaire Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI. Après sa troisième place en 2012 et sa deuxième en 2017, la candidate RN butte à nouveau sur le plafond de verre.

Elle pouvait pourtant y croire. Au soir du premier tour, dimanche 10 avril dernier, l'Ifop-Fiducial créditait la fille de Jean-Marie Le Pen de 49% des voix, au coude à coude avec le président sortant, dans la marge d'erreur. L'écart final est nettement plus élevé, après un entre-deux-tours marqué par les nombreux soutiens à Emmanuel Macron de la part des candidats défaits au premier tour, de droite comme de gauche.