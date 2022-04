Législatives : une élection qui rapporte gros

"Plus le nombre de parlementaires se rattachant à un parti politique est élevé, plus la subvention que touchera ce parti sera importante", indique le site du ministère de l'Intérieur. C'est cette fois 37.280 euros par élu et par an qui sont versés pendant toute la durée du mandat des députés, d'où l'intérêt pour les partis de présenter le plus possible de candidats, sachant qu'un aspirant député ne peut être rattaché qu'à une seule formation. À partir de 25 élus, un parti perçoit donc plus d'un million d'euros.

Et les sénateurs bénéficient du même régime de financement. En 2020, le montant total versé par l'État aux partis a ainsi grimpé au total à 66,08 millions d'euros, précise Vie Publique. Une chapelle comme Les Républicains, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, fort de 103 députés et 141 sénateurs, compte parmi celles qui ont le plus à perdre, après avoir manqué les 5% au premier tour du scrutin présidentiel. En 2022, elle avait perçu 13 millions d'euros de subventions publiques, relève Le Journal du Dimanche.