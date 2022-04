"J'ai besoin de votre aide" : Valérie Pécresse, "endettée de 5 millions d'euros", lance un appel aux dons

Laminée et endettée. Un temps annoncée en mesure de battre Emmanuel Macron au second tour, Valérie Pécresse s'est totalement effondrée dans la dernière ligne droite menant au perron de l'Élysée. Arrivée cinquième au premier tour de la présidentielle, avec le pire score historique de la droite (4,79% des suffrages exprimés, sur un résultat partiel de 97% des électeurs inscrits, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur), loin derrière le président sortant Emmanuel Macron (27,6%), Marine Le Pen (23,41%) et Jean-Luc Mélenchon (21,95%), la candidate Les Républicains n'a pas réussi à atteindre la barre des 5%. Un score indispensable pour obtenir le remboursement de l'intégralité des frais d'une campagne.

Au cataclysme politique, qui a vu LR atteindre son plus bas historique, s'ajoute une situation financière "critique", a reconnu la présidente de la région Île-de-France, au lendemain de la débâcle de son parti. À l'image d'EELV, qui a lancé une grande souscription nationale, dès l'annonce des résultats du premier tour, Valérie Pécresse a lancé un appel similaire, lundi 11 avril, pour obtenir "une aide, d'urgence" afin de "boucler le financement" de sa campagne.