"Une magnifique nouvelle" : les dirigeants européens saluent la réélection d'Emmanuel Macron

Un soulagement pour plusieurs figures du Vieux continent. Quelques minutes après l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle 2022, Charles Michel s'est félicité du résultat. "En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une UE plus souveraine et plus stratégique", a affirmé dimanche le président du Conseil européen sur les réseaux sociaux.