Législatives : Jean-Luc Mélenchon propose que la Nupes forme un seul groupe à l'Assemblée, le PS, EELV et le PCF refusent

Elle s'était imposée comme la première opposition au camp présidentiel pendant la campagne des législatives, mais elle est désormais défiée par le Rassemblement national : la Nupes obtient le second groupe le plus large à l'Assemblée nationale avec 131 sièges, derrière les macronistes, mais le parti d'extrême droite déjoue les pronostics en obtenant 89 élus. Face à cette menace, le leader de l'alliance de gauche Jean-Luc Mélenchon a plaidé lundi pour que sa coalition, qui rassemble aussi les communistes, socialistes et écologistes, reste "un seul groupe au Parlement".