Présidentielle 2022 : Marine Le Pen en tête dans 18.100 communes sur 35.000

En effet, si Marine Le Pen a progressé en Outre-mer, comme à la Réunion, où elle arrive en tête dans l'ensemble des communes et s'impose à Saint-Denis de la Réunion (51,06%), elle perd aussi des communes dans certains départements. Dans l'ensemble, la candidate du Rassemblement national obtient ses meilleurs résultats dans les communes entre 1000 et 5000 habitants dont elle gagne 42,21% d'entre elles. Le RN est également en tête dans les petits villages de moins de 1000 habitants, Marine Le Pen étant en tête dans plus de la moitié (57,19%).

Dans les villes moyennes, les résultats ont été mieux répartis entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La candidate RN remporte ainsi 15,3% des villes entre 50.000 et 100.000 habitants, 17,09% de celles entre 20.000 et 50.000 et 25,91% de celles entre 10.000 et 20.000. Elle s'impose notamment à Calais (61,66%), pourtant dirigé par une maire soutien d'Emmanuel Macron, mais aussi Ajaccio (58,80%), Fréjus (56,72), Béziers (54%), ou encore à Bruay-la-Buissière, Hénin-Beaumont, Lens, Bastia et Menton.