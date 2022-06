Résultats législatives 2022 : Damien Abad élu député de la 5e circonscription de l'Ain

"Cette victoire, c'est la victoire du courage, du cœur, du travail et de la proximité. Ce résultat, bien sûr, m'honore, mais aussi m'engage pour la suite. Et dès demain, je serai au travail au service des personnes en situation de handicap, de nos ainés, de toutes les personnes vulnérables", a réagi le ministre sur LCI, après l'annonce des résultats. Et de se féliciter d'une "victoire sans appel, autour de 58% des voix, encore mieux que la première fois où je me suis présenté ici. (...) C'est un très bon résultat. Maintenant, on va se consacrer à nos taches".