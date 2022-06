Législatives : "Gifle", "claque", "défaite humiliante"... la presse étrille le revers du camp d'Emmanuel Macron

"La faiblesse de son camp lui est en grande partie imputable", estime aussi Patrice Chabanet dans Le Maine Libre. "La politique, ce n'est pas une croyance aveugle en sa bonne étoile, nourrie par des succès antérieurs. Ce n'est pas non plus le refus du débat par un renoncement entêté à toute campagne. Ce n'est pas encore le primat de la politique étrangère sur les affaires intérieures. Le réservoir de voix se situe plus à Rouen ou Agen qu'à Kiev".