Législatives : la Nupes a déjà "explosé" aux yeux de Sébastien Chenu

Le chef de file de LFI a "voulu tordre le bras de ses alliés écologistes et socialistes en les étouffant au sein d'un groupe que LFI voulait dominer. Mais ils ont dit "non", ils ont repris leurs billes et chacun vit sa vie dans un groupe différent." Résultat, les Insoumis, avec 70 députés, contre un peu moins de 25 pour EELV et le Parti socialiste, "ne peuvent plus se revendiquer comme la première force d'opposition. Les Français ont tranché et ils vont devoir apprendre à respecter la démocratie telle qu'elle s'exprime", appuie l'élu, aussi porte-parole du Rassemblement national.

"Je ne dénie pas au groupe LFI d'avoir une vice-présidence nationale. Mais nous sommes la première force d'opposition au gouvernement Macron", martèle-t-il, espérant pour le RN la très puissante commission des Finances dont la tête revient, habituellement, au premier groupe d'opposition.