Législatives : égalité parfaite entre les trois grandes forces politiques dans l'Hérault

Dans l'Assemblée sortante, La France insoumise (LFI) ne comptait qu'une seule députée, mais les militants de l'Hérault espéraient un meilleur score au second tour. Plusieurs candidats battus ont reproché dimanche aux élus socialistes régionaux d'avoir soutenu des candidatures dissidentes au premier tour, dont les reports de voix ont été décevants à leurs yeux. Ils ont aussi accusé les ténors de la macronie de n'avoir pas suffisamment appelé à faire barrage contre l'extrême droite.

Le Rassemblement national, pour sa part, peut plus que jamais compter sur la force de frappe du couple Ménard à Béziers, où Emmanuelle, députée sortante et épouse du maire Robert, a pulvérisé son adversaire de la Nupes avec 69,83% des voix. Le parti de Marine Le Pen a également nettement gagné la très étendue 5e circonscription, dans l'ouest du département, et la 7e, du côté de Sète et d'Agde, face aux candidats soutenus par Jean-Luc Mélenchon. Le parti d'extrême droite ne parvient cependant pas à s'imposer dès que la circonscription touche ou frôle Montpellier, bastion historique de la gauche.