Emmanuel Macron ne pourra pas "faire ce qu'il veut", se réjouit Marine Le Pen

"Agréablement surprise par la mobilisation" des électeurs, c'est vers eux que sont allés les premiers mots de Marine Le Pen ce lundi. Fière d'entrer à l'Assemblée nationale "avec un très puissant groupe de députés ", elle l'a affiché comme "le premier parti de l'opposition". Avec 89 députés - un record pour le parti - contre 86 pour La France insoumise, la députée du Pas-de-Calais a d'ores et déjà revendiqué "l'intégralité des moyens qui sont accordés par la tradition ou par les règles républicaines pour pouvoir défendre les Français". Et ce, notamment, en demandant "la présidence de la commission des Finances", ainsi que la "vice-présidence" de la chambre basse.

Un pouvoir qui devrait lui permettre de "défendre les Français face à la politique d'Emmanuel Macron". "Les Français viennent de s'offrir un groupe d'opposition d'une très grande loyauté à leur égard et d'une très grande pugnacité", a-t-elle lancé, décrivant les nouveaux députés du RN comme les "avocats" du peuple". "Nous devons être meilleurs, plus travailleurs, plus performants, plus efficaces", a-t-elle ajouté.